Koronavírus - Erkélyekről és ablakokból énekelnek az olaszok a karantén alatt

Olaszországban közös távénekléssel köszönik meg az egészségügyi dolgozók munkáját - írta a Fidelio.hu.



A helyiek országszerte igyekeznek tartani egymásban a lelket, miután a járványveszély miatt karanténba került a lakosság. Az intézkedések bevezetése óta csendesek és kihaltak az utcák a városokban és a falvakban, főleg éjszakánként.



Siena lakói azonban csütörtök éjszaka az erkélyükről és az ablakaikból énekeltek közösen, Turin egyik utcájában az erkélyeken táv-táncolták a szomszédok a macarénát.

A #Napoli si canta fra i palazzi a inizio #quarantena.



In #Naples, people sing among the buildings at the beginning of the #quarantine.