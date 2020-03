Járvány

Koronavírus - OBH: megelőző intézkedések a bíróságokon

A OBH a kormányzati intézkedések alapján folyamatosan felülvizsgálja a kiadott utasításokat, és szükség esetén további preventív intézkedéseket vezet be a dolgozók és az ügyfelek védelmében. 2020.03.12 12:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megelőző intézkedéseket rendelt el a hazai bíróságokon az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az új koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében - közölte az OBH csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, ha egy bírósági dolgozó vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója külföldről tért vissza, akkor - az esetleges fertőzés továbbadásának megakadályozására - kétheti otthoni munkavégzést kell az érintett számára lehetővé tenni. Ha ez nem teljesíthető, akkor vagy két hét szabadságot kell kivennie a dolgozónak, vagy lehetővé kell tenni számára a munkahelyén az egyedüli elhelyezést.



A bíróságoknak a 60 év feletti és krónikus vagy súlyos betegséggel küzdő, valamint a várandós bírósági dolgozóknak lehetőség szerint otthoni munkavégzést kell biztosítaniuk.



Az ítélőtáblákon és a törvényszékeken további intézkedésig nem lehet összbírói, illetve összdolgozói értekezleteket tartani, a kisebb létszámú belső értekezleteket pedig távközlési eszköz útján lehet csak megtartani. Emellett április végéig elmarad minden központi, illetve helyi továbbképzés, és a bírósági dolgozók külföldi képzéseken sem vehetnek részt.



Tudatták azt is, hogy jelenleg is zajlik a bírósági épületekbe történő beléptetés országos gyakorlatának felülvizsgálata, az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei addig is megteszik a helyben szükséges intézkedéseket a dolgozók és az ügyfelek biztonsága érdekében.



A OBH a kormányzati intézkedések alapján folyamatosan felülvizsgálja a kiadott utasításokat, és szükség esetén további preventív intézkedéseket vezet be a dolgozók és az ügyfelek védelmében.