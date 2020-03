Járvány

Koronavírus - Nem utazhatnak külföldre az egészségügyben, rendvédelemben, honvédelemben dolgozók

A koronavirus.gov.hu oldalon csütörtökön tették közzé a rendkívüli kormányzati intézkedéseket. Ennek 11. pontjában azt írták: a magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a közigazgatás működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre (vagy csak az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák, a honvédelmi alkalmazottak, a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi dolgozók, az adóhatóság alkalmazottjai és a kormánytisztviselők. A minisztériumok esetében külföldi kiküldetés is csak a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével lehetséges.



Az utolsó pontban azt is rögzítik, hogy a Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. Kitértek arra is, hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ védelem-egészségügyi intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vezetőjének.



A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely szerdán kora délután jelentette be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében.