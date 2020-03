Járvány

Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos

Elhagyhatta a karantént Japánban az a magyar állampolgár, akinél a Diamond Princessen szállodhajón diagnosztizálták február végén a koronavírust. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelentette ezt be, egy Facebook-videóban.



Szijjártó szerint a korábban Németországban karanténintézkedés alá vont magyar jogászhallgatót is kiengedik, és a Japánban elkülönített mind a három magyar állampolgár is tegnap, illetve ma "szabadulhat”.



A külügyminiszter szerint ugyanakkor újabb esetek is vannak: egy magyar állampolgárt Vietnamban helyeztek karanténba azért, mert egy fertőzött személlyel együtt utazott. Az Oaklandben kikötött óceánjáró fedélzetén is van két magyar állampolgár, a Maldív-szigeteken pedig további négy magyarról tud a külügy. Szijjártó szerint minden külföldön tartózkodó, rendkívüli intézkedéssel érintett, így akár karantén alá vont magyar állampolgárral felveszik a kapcsolatot és megpróbálnak mindenben segíteni nekik.