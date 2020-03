Fejlesztés

Megújult a magyarorszag.hu

A régi oldalon háromszáz, az új portálon viszont megközelítőleg kilencszáz ügyleírás található, amelyek közül a leggyakoribb 750 esetében elektronikus ügyintézésre is lehetőség van.

Megújult a közigazgatási ügyintézési portál, a magyarorszag.hu (mo.hu), ennek nyomán egyszerűbbé és kényelmesebbé vált az elektronikus ügyintézés, a szolgáltatások pedig már mobileszközről is könnyen elérhetők.



Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a megújult honlapot bemutató keddi budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: a kormányzat komolyan veszi az elektronikus közigazgatás kiterjesztését, ezt jelzi ez a fejlesztés is.



Napjainkban felértékelődik a távoli ügyintézés gyakorlata, a portál fejlesztésénél ezért az volt a cél, hogy ügyfélbarát, hatékony és szolgáltatásorientált oldal jöjjön létre, olyan, amelyen bárhol, bármikor online intézhetők az ügyek - mondta.



Bancsics Ferenc, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) vezérigazgatója felidézte: 2010 körül alakult ki az a magyarorszag.hu, amelyen már ügyeket is lehetett intézni. A fejlesztőknek nemcsak arra kellett figyelniük, hogy jól működő felületet készítsenek, hanem arra is, hogy az oldal áttekinthető legyen, a szolgáltatásokat az ügyfelek könnyen, egyszerűen elérhessék. Fontos szempont volt az is, hogy az ügyfél megkapja a teljeskörű tájékoztatást és elérje az ügyintézés dokumentumait is - tette hozzá.



A régi oldalon háromszáz, az új portálon viszont megközelítőleg kilencszáz ügyleírás található, amelyek közül a leggyakoribb 750 esetében elektronikus ügyintézésre is lehetőség van. Az oldalhoz több mint száz szervezet csatlakozott, így már nemcsak a közigazgatással, hanem a közművekkel kapcsolatos ügyek is elindíthatók az oldalon - ismertette.



A megújult magyarorszag.hu főoldaláról elérhetők a leggyakrabban intézett ügyek, a folyamatosan fejlesztett kereső pedig segít abban, hogy könnyen megtalálhatók legyenek a keresett tartalmak. Az offline, saját gépen kitöltött nyomtatványok helyett már olyan űrlapok vannak az oldalon, amelyek nem igénylik külön program telepítését, egyszerűen, online módon kitölthetők, akár mobileszközön is. Az ügyintézést jelenleg száztíz ilyen űrlap segíti.



Az oldalnak van több olyan, személyre szabott funkciója is, amely korábban nem volt elérhető: a "Kedvencek" mappába lehet például rendezni a gyakori ügyeket, és visszakereshetők a portálon végzett műveletek is.



Az elektronikus ügyintézésben részt vevő szervezetek, egyebek mellett a NAV, a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium maga készíti és frissíti a tájékoztatókat és útmutatókat a felhasználók kérdéseinek, visszajelzéseinek figyelembevételével.



A tájékoztatókat bárki megtekintheti, az ügyintézéshez azonban be kell jelentkezni. A belépés történhet ügyfélkapuval, telefonos azonosításra vonatkozó szolgáltatással vagy e-személyi igazolvánnyal.