Járvány

Rendőröket kellett hívni a Szent Lászlóban lévő irániakhoz

Magyarországon már hét koronavírussal fertőzött személy van, öt külföldi és két magyar – erősítette meg Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A két új megbetegedett szoros kapcsolatban van a korábban diagnosztizáltakkal. Zajlik a járványügyi eljárás és a kontaktkutatás, kikérdezik őket, merre jártak, kikkel érintkeztek - tudósította az Inforádió.



A vasárnapi tájékoztatón elhangzott, hogy rendőri intézkedésre is szükség volt. Szombaton a 8. kerületben két iráni nem akart karanténba vonulni, de aztán a rendőri közbelépés után mégis önként bevonultak a Szent László kórházba.



Aztán a kórházban is szükség volt rendőri jelenlétre, mert az iráni fertőzöttek nem voltak együttműködőek, és csak így lehetett biztosítani, hogy ne bántalmazzák az ápolókat, orvosokat, valamint ne hagyják el a kórházat. Az idegrendészeti főigazgatóság két képviselője is megjelent és figyelmeztették őket – fejtette ki Lakatos Tibor.



Beszámolt az operatív törzs által hozott új intézkedésekről is.



- A Milánóból, valamint 100 kilométeres körzetből érkező légijáratokat korlátozzák március 9-től.

- Férőhelyek bővítése annak érdekében, ha ennél is több gyanús eset lesz, akkor is el tudják helyezni a betegeket Intézkedési tervek készülnek a kapacitások bővítésére.

- Az Emmi felhívást tett közzé a kórházaknak, ebben felkérték az egészségügyi személyzetet, hogy szüneteltessék vagy halasszák el külföldi utazásukat, saját egészségük és az ellátás biztonsága érdekében.

- Látogatási tilalom léphet életbe a kórházakban és idősek otthonában.

- Kérik az iskolákat, hogy halasszák el az osztálykirándulásokat.