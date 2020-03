Járvány

Aki tudja, hogy beteg, és megfertőz mást, az bűncselekményt követ el

Az elmúlt napokhoz hasonlóan szombaton is összeült a koronavírus elleni védekezés érdekében felállított operatív törzs, majd sajtótájékoztatót is tartottak.



Lakatos Tibor, a központ vezetője elmondta: Magyarország átmenetileg nem ad ki vízumot Iránnak, beszélt arról, hogy a Szent László Kórházban megkezdődött a felszabadítható kapacitások felszabadítása, és arra is kitért, hogy a büntetésvégrehajtási intézetekből csak kiemelten fontos indokkal, egyedi engedélyekkel mehetnek eltávra a fogvatartottak.



Felhívta a figyelmet arra is: aki nem tartja be a járványügyi intézkedéseket, az bűncselekményt követ el – fertőzés esetén súlyos testi sértést, ha pedig a fertőzött meg is hal, akkor halált okozó súlyos testi sértést.



Két iráni jelenleg nem is hajlandó alávetni magát a megfigyelés szabályainak, ezzel kapcsolatban már zajlik is az intézkedés, átadják az ügyüket a rendőrségnek.