Koronavírus

Szijjártó: karanténintézkedés alá került egy magyar állampolgár Brazíliában

Koronavírussal fertőzött magyar állampolgár áll karanténintézkedés alatt Brazíliában - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook közösségi portálon közzétett videójában.



A miniszter azt mondta, a Brazíliavárosban lévő személy a 13. magyar állampolgár, aki külföldön karanténban van. Brazília a hatodik ország, ahol magyar fertőzött beteget regisztráltak - tette hozzá.



"Az illető állapota javult az elmúlt időszakban, immár tünetmentes. Most egy negatív teszteredményre várunk, hogy a kórházat a karanténintézkedés vége előtt elhagyhassa" - fejtette ki.



Addig is a brazíliavárosi magyar konzulok naponta kétszer felveszik vele a kapcsolatot, és lehetőség szerint mindenben segítségére vannak - közölte.