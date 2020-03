Járvány

Koronavírus - Óvintézkedések a fővárosi fürdőkben

A megfertőződött két amerikai diáklány járt a Széchenyi Gyógyfürdőben, de az üzemeltető cég már korábban szigorított a szabályain. A medencében pedig a klór hatástalanítja a koronavírust. 2020.03.05 18:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehországban derült ki arról a két amerikai diáklányról, hogy koronavírus-fertőzöttek, aki két barátnőjével Budapesten is járt, és több fővárosi helyszínen megfordult, ezek egy részét beazonosították, így voltak például a Széchenyi Gyógyfürdőben is. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdán elmondta, a fürdőben új eljárás van érvényben, megerősítették a fertőtlenítési eljárásokat, és a medencék klórszintjén is megemelték. A gyógyvíz olyan magas hőfokú, amit a vírus nem szeret, így nem kell fertőzéstől tartani.



Az eset nyomán a fürdőt is üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. operatív törzset alakított, de a vendégek és saját munkavállalói biztonsága érdekében már február 8-tól szigorúbb üzemeltetési előírásokat léptetett életbe, valamint minden dolgozóját felkészítette a fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókra.



A cég közleménye kiemeli, hogy 11 folyamatosan nyitva tartó fürdőt üzemeltet, ezek közül egyetlen alkalommal és csak a Széchenyi Fürdőben megforduló két vendég esetében mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a COVID-19 koronavírus elsődlegesen légúti vírus, amely a nemzetközi szervezetek tájékoztatója szerint elsősorban közvetlenül emberről emberre terjed cseppfertőzéssel.



Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus. Ha sérül ez a burok, akkor a vírus elveszíti fertőző képességét. A víz klórozása során elemi oxigén keletkezik, amely oxidáló hatású és erőteljesen károsítja az új koronavírus burkát. A koronavírusok a vizsgálatok szerint 0,2-0,5 mg/l szabad klór jelenlétében szinte pillanatszerűen inaktiválódnak, így a megfelelően üzemeltetett medencékben életképes vírusok jelenlétével nem kell számolni. Az uszodai vizek klórozása során használt klórmennyiség tehát elég ahhoz, hogy az esetleg vízbe kerülő koronavírust elpusztítsa.



A fokozott fertőtlenítő takarítások mellett a társaság az alábbi intézkedéseket rendelte el valamennyi fürdőegységénél:

1. A medencéknél:



- a szűrő-forgatós medencék többszöri visszamosatását,

- a klórszint megemelését a még hatékonyabb fertőtlenítés miatt,

- kiegészítő fertőtlenítések elvégzését,

- a vegyszermérő-adagoló rendszerek fokozott ellenőrzését,

- élményelemek, nyakzuhanyok fokozott átfertőtlenítését,

- a töltővezetékek fertőtlenítését ürítések esetén,

- a töltő-ürítős medencék teljes felületének fertőtlenítését a Nanosept Aqua Super fertőtlenítő szerrel.



2. Az eddigi rutinszerű, nappali fertőtlenítési eljárásokat és munkafolyamatokat fokozott szintre emelte.



3. A vizesblokkokban fertőtlenítő hatású kézmosószereket helyeztek el.



4. A beléptetésre szolgáló órák folyamatos, a használatok utáni azonnali fertőtlenítése is megtörténik.



5. Felhívja a vendégek figyelmét a fürdőkben elhelyezett tájékoztató anyagokban és a honlapon a fürdőhigiéniás szabályok fokozott betartására, illetve arra, hogy betegen semmiképp ne látogassák a fürdőket.



6. Döntött a zárást követő éjszakai rendezvények és nyitvatartás időleges megszüntetéséről, tekintettel arra, hogy a fokozott és teljes körű fertőtlenítés hosszabb időt vesz igénybe.