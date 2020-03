Járvány

Romkocsmában és a Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírusos diáklányok

Négy diáklány töltött múlt héten két napot Budapesten, háromnál is kimutatták a koronavírust. 2020.03.05 07:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lányok busszal érkeztek és utaztak tovább, Budapesten meglátogattak egy romkocsmát, egy palacsintázót, és egy gyógyszertárat is, de voltak a Széchenyi fürdőben is. A magyar hatóságok jelenleg is keresik, hogy kikkel kerültek szoros kapcsolatba. Két lányt Prágában kezelnek. A cseh hatóságok már több tucat embert helyeztek karanténba, köztük a buszuk utasait és az őket kiszolgáló pincért.