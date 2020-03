Bűnügy

Az ügetői merénylet túlélője szerint az elkövető már több éve Portikot nevezte meg felbujtóként

Az 1996-os ügetői merénylet sértettje szerint a később elkövetőként elítélt, de saját felelősségét mindvégig tagadó Tanyi György már évekkel ezelőtt azt mondta neki, hogy Portik Tamás áll a bűncselekmény mögött, ő adott megbízást a megölésére - erről a hajtó szerdán beszélt a Fővárosi Törvényszéken szerdán megkezdődött büntetőperben.



A budapesti ügetőn történt lövöldözés ügyében 2018 áprilisában hallgatták ki gyanúsítottként Portik Tamást, a vádhatóság 2019 augusztusában emelt vádat ellene felbujtóként, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt.



Portik Tamás - akit ezúttal is a Terrorelhárítási Központ fegyveres kommandósai kísértek a tárgyalóterembe - sem a novemberi előkészítő ülésen, sem a szerdai első tárgyaláson nem ismerte el a felelősségét, továbbra is azt állítja, hogy nem követte el a terhére rótt bűncselekményt.



A hajtóként dolgozó sértettre 1996. november 13-án este az ügetőn négy lövést adtak le és három golyó el is találta. Az életét csak a szakszerű orvosi ellátás mentette meg.



Az 52 éves vádlott az ügyészség szerint az 1990-es évek közepétől egy olyan, mintegy 15-20 emberből álló csoportot szervezett maga köré, amelyet ő irányított, a tagoknak az volt a feladatuk, hogy végrehajtsák az utasításait. A férfi egy elszámolási vita miatt 1996. november 1-jén Budapesten megölette riválisát, Prisztás Józsefet a budapesti Ladik utcában, és ebben az ügyben a rendőrségen kihallgatták a hajtót.



A bíróságon szerdán a hajtó felidézte: miközben a folyosón várakozott és megkérdezte tőle valaki, hogy szerinte ki követhette el a gyilkosságot, ő a kötetlen beszélgetés során azt mondta, hogy tudomása szerint Prisztás Józsefnek Portik Tamással volt elszámolási vitája. Arról is beszélt, hogy később értesült arról, hogy emiatt az "elszólása" miatt Portik Tamás és köre a "vamzer" gúnynevet ragasztotta rá.



Az ügyészség szerint emiatt a beszélgetés miatt határozta el Portik Tamás, hogy megöleti a besúgónak tartott hajtót.



A vádban az szerepel, hogy Portik Tamás 1996 novemberének elején rávett egy másik férfit arra, hogy végezzen a hajtóval. A megbízott az akcióba bevonta öt társát - köztük a testvéreit - és beszerzett egy puskát is. A fegyvert előbb a Fiumei úti temetőben elrejtette, mivel az határos volt az akkori ügetőpályával, majd végre is hajtotta a gyilkossági kísérletet.

A hajtó felidézte: az intenzív osztályra került, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Beszélt arról is, hogy baráti kapcsolatban volt a bűncselekmény miatt később jogerősen elítélt Tanyi Györggyel, aki mindvégig tagadta neki, hogy köze lenne a merénylethez. A hajtó elmondása szerint Tanyi György sosem vallotta be neki, hogy ő lőtt rá, azt azonban még a meggyanúsítása előtt elmondta neki, hogy az egész bűncselekmény mögött Portik Tamás áll felbujtóként. Az elkövetőről viszont arra hivatkozva nem beszélt Tanyi György, hogy a testvérei is résztvevői voltak a történteknek, őt viszont kihagyták a merényletből, mert tudták milyen jóban van a célponttal - idézte fel a hajtó.



Nemcsak Tanyi György, de a magyarországi szervezett alvilág egyik ismert alakja, az egykori kecskeméti maffiaper elsőrendű vádlottja, Radnai László is többször beszélt arról a hajtónak, hogy Portik Tamás volt a merénylet felbujtója, végül ő volt az, aki Tanyi Györgyöt is megnevezte a bűncselekmény elkövetőjeként - mondta a férfi.



A Fővárosi Ítélőtábla 2018 januárjában jogerősen is 11 év fegyházbüntetést szabott ki a hajtó elleni merénylet elkövetőjére, Tanyi Györgyre. Az ítélet szerint a támadó testvérei és negyedik társuk bűnsegédként működött közre azzal, hogy figyelőként biztosították az elsőrendű vádlott tettét és segítették menekülésében.



A Prisztás-gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla 2016 májusában jogerősen 15 év fegyházra ítélte Portik Tamást és Hatvani Istvánt. A bűnsegédlettel gyanúsított Fazekas Ferenc - akit azzal vádoltak, hogy a helyszínre csalta Prisztás Józsefet - tíz évet kapott.



A vádlottak mindvégig tagadták bűnösségüket, és több, korábban más ügyben elítélt tanú is azt mondta, úgy tudja, hogy a végrehajtó nem Hatvani István volt, hanem Jozef Rohác.



A szlovák Jozef Rohác - aki életfogytiglani büntetését tölti az 1990-es években elkövetett, négy halálos áldozatot követelő Aranykéz utcai robbantás és a Fenyő-gyilkosság miatt - tavaly júniusban vallomást tett, azt mondta, ő követte el a gyilkosságot. Ezután a Portik Tamás és társai ellen folytatott eljárásban szereplő két védő perújítást kezdeményezett.



Portik Tamással szemben a Fenyő-gyilkosság ügyében is perújítást rendelt el a Fővárosi Ítélőtábla, abban az eljárásban azt vizsgálják, ő volt-e az emberölés felbujtója.



Az ügetői merénylet következő, március 25.-i tárgyalásán várhatóan az emberölési kísérlet miatt jogerősen elítélt Tanyi Györgyöt hallgatják meg.