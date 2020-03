Pártok

Megszűnt a Jobbik Vas megyében

"Mi, a Jobbik Vas megyei vezetői kijelentjük, hogy a továbbiakban nem kívánunk a Jobbik szétveréséhez asszisztálni, ezért párttagságunk megszüntetését jelezzük az Országos Elnökség és a pártigazgató felé, ezzel párhuzamosan pedig megszűnnek megyei alapszervezeteink" - írta a Facebookon Lábodi Gábor.



Lábodi Gábor, aki a Jobbik szentgotthárdi alapszervezetének elnöke és megyei sajtófőnöke is, az MTI megkeresésére nem kívánt nyilatkozni a kilépők számáról, mint ahogyan azt sem közölte, hogy jelenleg a Jobbiknak hány tagja és alapszervezete van Vas megyében.



Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 13 éve Bana Tibor vezetésével alakultak meg első szervezeteik Vas megyében, amelyek azóta is "alázatos és kemény" munkát végeztek, miközben a megválasztott elnökség részéről "nemtelen támadások" érték a lelkiismeretesen a Jobbikért dolgozó országgyűlési képviselőt.



Bana Tibor, a párt korábbi országos alelnöke és Vas megyei elnöke hétfőn szintén a legnagyobb közösségi portálon jelentette be, hogy kilép a Jobbikból és függetlenként folytatja parlamenti munkáját.



Lábodi Gábor szerint a Jobbik vezetésében diktatórikus szemlélet vált uralkodóvá, ahol megfogalmazása szerint a személyi kultusz, a vezetőséghez való feltétlen hűség és a kritikai vélemények elnyomása vált mindennapossá.



"Jakab Péter pártelnök egy érdemelvű párt jövőképéről beszélt, ezzel szemben olyan emberektől vált meg, akik évtizedes lelkiismeretes munkát végeztek pártjukban, helyükre pedig más pártokból, vagy baráti körből érkezőket emeltek ki posztokra" - áll a bejegyzésben, amely szerint a frissen kinevezett vezetők között vannak olyanok is akik - sajtóértesülések szerint - akár bűncselekményekkel is vádolhatók.



Ilyen szemlélettel és ilyen vezetőkkel nem kívánunk tovább együtt dolgozni - szögezte le posztjában Lábodi Gábor.



Azt is írta: a Jobbik vezetői sutba vetették a jobboldali nemzeti és konzervatív irányvonalat, a Jobbik alapértékeit, "szembeköpték" ezzel szavazótáborukat is. Ehhez nem adják többé a nevüket, Jobbik Vas megyében megszűnt létezni, a kilépő tagok pedig a jövőben egyesületi keretek között fognak a Vas megyeiekért dolgozni - közölte.



A távozó megyei alelnök posztját zárva tizenegy helyi ismert Jobbikos nevét sorolta fel - köztük megyei és helyi önkormányzati képviselőkét, vasi Jobbik-alapszervezetek vezető tisztségviselőit - a közlemény aláíróiként.