Koronavírus - Szállodaszövetség-elnök: a magyar szállodai karantén költségét az állam állná

A héten Tenerifén, egy szállodában rendeltek el kéthetes karantént egy fertőzött szállóvendég miatt, a hotelben információk szerint öt magyar utas is van. 2020.02.27 11:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarországi törvényi szabályozás szerint a magyar szállodákban elrendelt karantén költséget az állam viseli - miután vis majornak számít -, és nagy valószínűséggel hasonló a gyakorlat külföldön is, a pluszköltségeket ott sem a vendégnek számlázzák ki - válaszolta az MTI-nek Flesch Tamás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke csütörtökön.



A Japán mellett karanténba helyezett hajón pedig egy magyar dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív. A Diamond Princess óceánjárót február 5-én vonták vesztegzár alá Jokohamánál, fedélzetén 3700-an tartózkodtak. A karantént február 19-én feloldották, és az emberek többsége február 22-éig elhagyta a hajót, de a személyzet jelentős része ottmaradt. Köztük volt három magyar: egy zenész testvérpár és egy felszolgáló.



A CLB biztosítási alkusz cég korábbi tájékoztatásában arra hívta fel a figyelmet, ha valaki karanténba kerül külföldön, és van arra biztosítása, számíthat a kórházi napi térítésre, illetve a megfigyelés idején kiesett aktív kereset és a táppénz különbözetének megtérítésére.



Azt is jelezték azonban, hogy a koronavírus okozta aggodalmak miatt lemondott, de már befizetett utakra útlemondási biztosítás megléte esetén sem fizetnek kártérítést a biztosítók.