Járvány

Míg az iskolásokat bekaranténozták, az olasz epicentrumból jött egri vízilabdázók szabadon sétálgathatnak

Tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét is elkülönítették két hétre a Szent László Kórházban, miután mindannyian a koronavírus-fertőzéssel sújtott olasz Lombardia tartományában jártak. A csapatot hétfőn zárták karanténba.



Ez azért érdekes, mert az ugyanazon a környéken nemzetközi kupameccset játszó ZF Eger vízipólósainak egyáltalán nem kellett bevonulniuk, ők simán hazajöttek vasárnap – írta a 444.hu. A lapnak nyilatkozó Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kapus, az egri klub elnöke elmondta: a pénteki kiérkezésükkor még nem terjedtek el a járvány olaszországi kitöréséről szóló hírek, ezért csak a szokásos reptéri orvosi ellenőrzésen estek át. Utána, a híreket hallva, ők maguk döntöttek úgy, hogy kerülik a nyilvános helyeket.



Mikor az egriek vasárnap visszaérkeztek Magyarországra repülőgéppel, az idő alatt Bresciában már korlátozó intézkedéseket vezettek be, például lezárták azt a medencét, amelyben a magyarok előző nap kiálltak az AN Brescia ellen.



Dabrowski Norbert edző időközben interjút adott a klubhonlapnak, amelyben azt mondta, Ferihegyen átestek „egyfajta vizsgálaton”, de mivel azon mindent rendben találtak, elengedték őket, folytathatták útjukat. Ez az ugyanarról a környékről hazaérkező diákcsapat kezeléséhez képest igen meglepő, akik még sírtak is a karantén hallatán.



Az egri polgármester és a pólóklub már nem vette ennyire lazán az ügyet: a polgármester kezdeményezésére a hétfői edzés elmaradt, és felvették a kapcsolatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalával. „A mai napon egyesével elvégezték a szükséges kockázatelemzést minden érintetten” – mondta Szécsi Zoltán. Ez azonban csak annyit jelent, hogy a Heves megyei kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának emberei minden Bresciában járt sportolóval és vezetővel kitöltettek egy egészségügyi kérdőívet.



Az eredményekről maga Szécsi értesítette a lapot, mint mondta, "a kiértékelés megtörtént és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján már az este megkezdhetjük edzéseinket". Szécsi arról is beszámolt, hogy az érintetteket a további 12 napban folyamatosan figyelik majd és naponta kétszer fogják mérni a testhőmérsékletüket.