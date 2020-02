Pokoli volt

Fiaival együtt temették el a tatabányai családirtót

Fiaival együtt temették el azt a férfit, aki február 7-én tatabányai otthonukban megölte két kisfiát, majd magával is végzett - írja a Blikk. Az édesanya végigzokogta a szertartást.



A búcsúztató és a temetés egy Tatabányához közeli településen volt, a templomban körülbelül hatvanan voltak, a temetőbe azonban már csak a szűk család ment ki.



"Pokoli volt látni az édesanya arcán a fájdalmat. Majdnem végig sírt, úgy tudom, erős nyugtatókat kapott, hogy kibírja a végső búcsút " – mondta a lapnak a család egyik ismerőse. Szerinte a nőt sokan szeretik, a barátai, kollégái és ismerősei is eljöttek a temetésre.



A Blikk információi szerint a két gyereket koporsóba temették, az apát pedig elhamvasztották, és mindhárman közös sírban nyugszanak.



Szívet tépő lehet, hogy a gyilkos a megölt gyermekeivel egy sírban nyugszik, de a kriminálpszichológus szerint bárki is döntött így, bölcsen tette. "Ha valakire mérgesek vagyunk és nem tudjuk ezt az érzést feldolgozni, az a szervezetben is mérget termel és betegséget okoz. Kétlem, hogy a döntést meghozó családtag elfogadja, ami történt, de azzal nagyon bölcsen tisztában lehet, hogy mindig annak fontosabb a megbocsátás, aki adja" – magyarázta Végh József kriminálpszichológus.