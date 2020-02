Jog

A Kúria öttagú tanácsban bírálhatja el újra a volt barátnőjét lúggal leöntő orvos ügyét

A Kúria öttagú tanácsban bírálja majd el újra a volt barátnőjét lúggal leöntő orvos ügyét, ha abban felülvizsgálati indítvány érkezik - közölte a legfelsőbb bírói fórum csütörtökön az MTI-vel.



Az ügyben kedden az Alkotmánybíróság (Ab) döntött arról, hogy alkotmányellenes a büntetőeljárási törvény egyik átmeneti rendelkezése, melyet a Kúria harmadfokú eljárásában alkalmazott. Ugyanis a bírósági eljárás alatt megváltozott szabályok kizárták az indítványozó által már benyújtott, az előző törvény által megengedett másodfellebbezés - a másodfokú döntés elleni rendes jogorvoslat - elbírálását a konkrét ügyben. Ezért az Ab megsemmisítette a támadott rendelkezést, és elrendelte a jogerős bírói döntéssel lezárt eljárás felülvizsgálatát.



A felülvizsgálat módját azonban már a Kúria fogja meghatározni, de úgy, hogy az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezés már nem alkalmazható.



Az Ab hangsúlyozta, hogy nem foglalt állást a bírói döntés érdemi részéről, tehát az Ab határozatából nem következik, hogy a bíróságnak a megismételt eljárásban esetleg a büntetést csökkentenie vagy akár mellőznie kellene, erről az ítélkező bíróság dönt majd.



A Kúria csütörtökön arra hívta fel figyelmet: az Ab egy törvényi rendelkezés és nem bírósági határozat alkotmányellenességét mondta ki. Nem határozott tehát arról, hogy az alapügyben a rendes bíróságok által hozott bármely határozatot hatályon kívül kellene helyezni vagy meg kellene semmisíteni. Az Ab az alapügyben lefolytatott harmadfokú büntetőeljárás felülvizsgálatára szólította fel a Kúriát, melynek azonban e felülvizsgálati eljárás lefolytatására hivatalból nincs lehetősége, csak indítvány nyomán.



Hozzátették, a törvény szerint jelen ügyben felülvizsgálati indítvány előterjesztésére joga van a védőnek és az elítéltnek, illetve kötelessége a legfőbb ügyésznek.



Az ügyben felülvizsgálati indítvány eddig nem érkezett a Kúriára, ha lesz, a Kúria öttagú tanácsban bírálja majd el - írták.



A Kúria az Ab határozatát értelmezve arra jutott: azt kell majd vizsgálnia, hogy az általa alkalmazott átmeneti rendelkezés nem üresítette-e ki a vádlott másodfellebbezésének valós jogorvoslati tartalmát. E vizsgálatot az Ab által megsemmisített jogszabályi rendelkezés alkalmazása nélkül, a régi törvény szabályai szerint kell majd elvégezniük. Így kell választ adni arra, hogy az átmeneti szabály mellőzése eltérő érdemi döntést eredményezett volna vagy sem.



A volt barátnője altestét lúggal leöntő orvos büntetőügyében 2018 nyarán hirdetett jogerős harmadfokú ítéletet a Kúria: az orvost 11 év szabadságvesztésre ítélte és végleg eltiltotta orvosi hivatásától.

Az eljárás adatai szerint az akkor kórházigazgatóként dolgozó férfi 2013. március 12-én reggel az arcát eltakaró biciklis sisakban volt szeretőjének lakására ment. Megkötözte a nőt, altatót, nyugtatót adott be neki, majd levetkőztette és a fürdőkádban maró anyagot öntött az altestére. A lúg másod- és harmadfokú égési sérüléseket, életveszélyt okozott, a sérülések több korrekciós műtét után is maradandóak.



A megvádolt orvos mindvégig tagadta bűnösségét, a sértett pedig nem tudta egyértelműen azonosítani a támadóját.



Első fokon a Fővárosi Törvényszék 2016-ban maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés miatt a vádlottat négy év börtönre ítélte és öt évre eltiltotta orvosi hivatása gyakorlásától.



Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla életveszélyt okozó testi sértésnek minősítette a történteket, továbbá magánlaksértés és kifosztás miatt is bűnösnek mondta ki a vádlottat, akit kilenc év szabadságvesztésre ítélt és végleg eltiltott foglalkozása gyakorlásától.



A Kúria 2017-ben a bizonyítás hiányosságai miatt hatályon kívül helyezte a másodfokú ítéletet és új eljárásra utasította a táblát, amely 2018 februárjában újból 9 évre ítélte a vádlottat. Mivel ekkor az elsőfokú ítélethez képest újonnan felmerült bűncselekmények, például magánlaksértés és a személyi szabadság megsértése miatt is bűnösnek mondták ki az orvost, ismét lehetőség nyílt fellebbezésre - ez volt a másodfellebbezés -, így harmadfokon újból a Kúriára kerülhetett az ügy.



A Kúria az általa harmadfokon jogerősen kiszabott 11 év szabadságvesztéssel kapcsolatban 2018 nyarán szóbeli indoklásában rámutatott: a megállapított cselekményekért 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Súlyosító körülmény egyebek mellett, hogy a testi sértést előre kitervelten, aljas indokból, az áldozatnak feldolgozhatatlan lelki sérüléseket okozva, orvosi esküjét megszegve, orvosi tudását felhasználva követte el a vádlott, akinek személye nagy veszélyt jelent a társadalomra. A Kúria külön kiemelte, hogy örökre eltiltja orvosi hivatásától azt, aki azzal ilyen aljas módon visszaélt.



Az elítélt orvos jelenleg jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.