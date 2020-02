Felsőoktatás

Felvételi - Csütörtökig kell hitelesíteni a jelentkezéseket

A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint a hitelesítés kétféleképpen végezhető el. Az ügyfélkapun keresztül, amelynek használatához egyszeri személyes regisztráció szükséges. Ez bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten, de elektronikusan is indítható a 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában. Arra figyelni kell, hogy a hitelesítéshez ideiglenes regisztráció nem fogadható el.



A hitelesítési folyamat végrehajtására vonatkozó pontos útmutatást az e-felvételi felülete tartalmazza. A hitelesítés eredményéről a jelentkező elektronikus értesítést kap.



A másik lehetőség az e-felvételi felületéről kinyomtatott hitelesítő adatlapot aláírva, majd legkésőbb február 20. éjfélig az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre postára adva (célszerű ajánlott küldeményként küldeni).



A felvételiző jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé. Azoknak, akik már a jelentkezési határidő előtt hitelesítették a jelentkezésüket, ám azt követően február 15-ig még módosítottak az adatokon, újra hitelesíteniük kell azt a fent említett módok valamelyikével - hívták fel a figyelmet.



Kitértek arra is: a beérkezett hitelesítő adatlapok feldolgozása néhány napot vesz igénybe, ennek eredményéről a felvételizők e-mailben kapnak tájékoztatást, de az e-felvételi felületén is nyomon követhetik a jelentkezésük státuszát.