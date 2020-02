Időközi választás Dunaújvárosban

Jakab Péter: történelmi jelentőségű választás előtt állunk

Történelmi jelentőségű választásnak nevezte a Jobbik elnöke a vasárnapi dunaújvárosi időközi országgyűlési voksolást a Demokratikus Koalíció alelnökével együtt tartott szombati sajtótájékoztatón a Fejér megyei városban.



Vasárnap országgyűlési választások szintjén fog vizsgázni az ellenzéki együttműködés, amely az őszi önkormányzati választásokon jelesre vizsgázott - mondta Jakab Péter.



A pártelnök rámutatott, hogy az ellenzéki pártok a lehető legszélesebb együttműködést valósították meg Dunaújvárosban és környékén, és mindent elkövettek azért, hogy "a Fideszt két vállra fektessék".



Jakab Péter felhívta a figyelmet arra, hogy önmagában az összefogás nem elég, a sikerhez hiteles, elfogadott jelölt is kell, ők Kálló Gergely személyében megtalálták ezt a jelöltet.



Vadai Ágnes, a DK alelnöke azt mondta, hogy jelöltjük vasakarattal, tisztességgel fogja képviselni Dunaújváros és környéke lakóit a Parlamentben. Megjegyezte, hogy amennyiben Kálló Gergely nyer vasárnap, a helyi ügyekhez a DK támogatását is megkapja az Országgyűlésben.



Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: ősszel nemcsak azt mutatták meg, hogy az ellenzék képes választást nyerni, hanem azt is, hogy miként lehet visszahozni hazát, szabadságot és szolidaritást az együttműködéssel.