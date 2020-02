Csalás

Koronavírus - Telefonos csalók kérnek pénzt Magyarországon a WHO nevében

Olyan csalók jelentek meg Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevében telefonon kérnek pénzt jóhiszemű emberektől a koronavírusra hivatkozva - figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon szerdán.



Azt írták, hogy a hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új betegségről, egyúttal felkínálja, hogy a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy megfelelő védettséget nyújtó maszkot és fertőtlenítőszert tartalmazó csomag.



Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz.



A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a WHO sem telefonon, sem más formában nem árusít termékeket. Arra kérik továbbá az embereket, hogy csak hivatalos szervektől fogadjanak el tájékoztatást a koronavírusról.



Kérdés esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalát (https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus) ajánlott felkeresni, esetleg hívható a 0680/277455 vagy a 0680/277456 ingyenes telefonszámok valamelyike is.



Azt javasolják, ha valaki úgy érzi, hogy bűnözők próbálják becsapni, akkor tegyen bejelentést a rendőrségen.



A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy online és telefonos vásárlás esetén célszerű meggyőződni az eladó hitelességéről. Meg kell nézni, hogy van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, tartalmaz-e reklamációs lehetőséget. Ajánlott ellenőrizni, hogy fel lehet-e venni a kapcsolatot az eladóval. Érdemes más vevők véleményét is elolvasni. A túl olcsó termékek gyanúsak, és az is fontos információ, hogy milyen egyéb költségek merülnek fel - sorolta a rendőrség.



Azt tanácsolják, személyes vásárlás esetén mindenki kerülje a házalókat: a vevő ne engedjen be idegeneket a lakásába, hanem menjen el az árucikkre szakosodott üzletbe. A rendőrség arra kéri a fogyasztókat, hogy egészségügyi termékeket csak hiteles forrásból szerezzenek be, és ha bizonytalanok, forduljanak előbb szakemberhez.