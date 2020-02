Oktatás-alaptanterv

Emmi: a minisztérium be akarta vonni az MTA-t a Nat megújításába

Az MTA azt írta: a szervezet tudós testülete továbbra is kész segítséget nyújtani az érintettek szakmai konszenzusán alapuló Nemzeti alaptanterv (Nat) létrehozásához. 2020.02.11

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint meglepő a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közleménye, amelyben felajánlja segítségét egy szakmai konszenzuson alapuló Nemzeti alaptanterv (Nat) létrehozásához, mert a minisztérium évekkel ezelőtt be akarta vonni az MTA-t a Nat megújításába, de az akadémia visszalépett.



A minisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: az Emmi oktatásért felelős államtitkársága 2017-ben, Csépe Valéria akadémikussal egyetértésben, be akarta vonni az MTA-t abba a projektbe, amely a Nat megújítását is célozta, ettől azonban az MTA visszalépett.



Hozzátették: meglepő az MTA nyilatkozata azért is, mert a Csépe Valéria akadémikus irányításával készült anyagot a rendkívül széles szakmai és társadalmi egyeztetése során az MTA is véleményezte, és több javaslata bekerült a módosított Nat-ba.



"Míg a módosított Nat-ot csupán néhány, kevés taggal rendelkező balliberális szervezet bírálja, addig a megújított alaptantervet nagyságrenddel nagyobb szervezetek és a közvélemény legnagyobb része támogatja" - közölték.



"A Nat vállaltan hazafias, gyermekközpontú, tanárbarát és 21. századi. Az a cél, hogy a magyar diákok az iskolában megismerjék a nemzeti kultúrájukat, jobban értsék a történelmi és természettudományi összefüggéseket, eredményesebben tanuljanak nyelveket, az iskolában életképes tudást szerezzenek" - fogalmaztak.



Az MTA tájékoztatása szerint a Közoktatási Elnöki Bizottság a teljes tudós testület véleményére támaszkodva értékelte a Nemzeti alaptanterv 2018. augusztus 31-én vitára bocsátott tervezetét, rámutatva annak kérdéses mozzanataira, és felajánlotta segítségét a további munkálatokhoz.



"A tudományos közösség azt tapasztalja, hogy a nyilvánosság kizárásával elvégzett átdolgozás eredményeként 2020. január 31-én egy kormányrendelet olyan Nemzeti alaptantervet léptetett hatályba, amelyet több pedagógusszervezet pedagógiai, tananyagszervezési és tartalmi szempontból aggodalommal fogadott" - írták.



Hozzátették, továbbra is készek szakmai segítséget nyújtani a Nat, illetve a kerettantervek kialakításához és a megszülető tankönyvek lektorálásához.