Járvány

Koronavírus - Továbbra is tünetmentesek a Vuhanból hazatért magyarok

Nem mutatnak kóros eredményt a koronavírus-járvánnyal sújtott Vuhanból hazatérő magyaroknál elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, szervezetükben semmilyen vírusfertőzésre utaló klinikai vagy laboratóriumi eltérés nem észlelhető - tájékoztatta a Dél-pesti Centrumkórház hétfő délután az MTI-t.



A hét magyar francia segítséggel hagyta el Vuhant. Vasárnap délután érkeztek Franciaországba, onnan aznap a Magyar Honvédség repülője hozta őket Budapestre.



Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa vasárnap késő este az M1 aktuális csatornának nyilatkozva jelezte, hogy az orvosi vizsgálatok szerint teljesen egészségesnek tűnnek a koronavírus-járvány sújtotta Vuhanból vasárnap hazahozott magyarok. Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő délelőtt az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy egészségesnek érzik magukat az érintettek, de a biztonság kedvéért fenntartják a kéthetes karanténjüket.



A centrumkórház hétfő délután azt közölte, hogy az érintettek továbbra is panasz- és tünetmentesek, mind a heten láztalanok, és az első itthon töltött éjszaka után sokkal jobb hangulatban is vannak. Továbbra is elkülönítik őket, a hőmérsékletüket folyamatosan ellenőrzik, és ha szükséges, további vizsgálatokat végeznek orvosaik - tették hozzá.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ arról tájékoztatott, hogy az egészségi állapot megítéléséhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokon kívül egyéb, a vírus kimutatására szolgáló laborvizsgálatra nincs szükség.