Oktatás

Csaknem az összes turnus betelt az idei vándortáborokra

A 2020-ra meghirdetett vándortáborok csaknem mind az 520 turnusa betelt a jelentkezés első 24 órájában, ami azt jelenti, hogy közel 13 ezer felső tagozatos és középiskolás gyerek vehet részt a programokban - tájékoztatta az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AOFK) pénteken az MTI-t



Az Aktív Magyarország Kormánybiztosi Iroda (AMKI) által működtetett társaság közölte, hogy a turnusok keretében meghirdetett több mint 20 útvonalat gyalogtúrázva, kerékpárral vagy kenuval lehet teljesíteni, illetve idén újdonságként a zarándoktáborra is lehetett jelentkezni.



A közlemény szerint a legnépszerűbbeknek az erdei vándortáborok bizonyultak. A kirándulók kilenc útvonalon 50-90 kilométeres gyalogtúra során ismerhetik meg a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, a Mecsek, a Pilis, a Vasi-hegyhát, a Zemplén, valamint idén először a Zselic és a Vértes természeti és kulturális értékeit.



Szintén minden hely betelt a kerékpárral teljesíthető bringás vándortáborra. A hét útvonal a Felső-Tisza-vidék, az Őrség, a Dél-Bakony, a Bükk-Aggteleki-hegység és a Cserhát-Dunakanyar vidékét érinti. Idén először a Gerecse-Vértes-Velencei-tó útvonalon is tekerhetnek a táborozók, illetve még a jövő héten lehet jelentkezni a Dráva menti turnusokra is - sorolják.



Ugyanakkora vízi vándortábor keretén belül 90-120 kilométer hosszú útvonalakat evezhetnek le a fiatalok. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Duna különböző szakaszain, a Felső-Tiszán, a Körösökön, a Bodrogon, illetve a Tisza-tavon megrendezendő evezős táborokat a Rábával szeretnék kiegészíteni. Az észak-dunántúli folyón idén először indul a táboroztatás.



A vízi táborokhoz hasonlóan az idén induló zarándoktáborra is lehet még jelentkezni. A gyerekek Tihanytól Pannonhalmáig mintegy 100 kilométeres túra során tapasztalhatják meg a zarándoklás testi és lelki élményeit - közölte az AOFK.



Emlékeztetnek ara, hogy az AMKI már negyedik éve szervez vándortáborokat, partnerségben az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel (MAKETUSZ), a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (MKKSZ), valamint a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájával.



Az elmúlt évben közel 11 ezer diák és pedagógus ismerte meg közelebbről hazánkat a Vándortáborokon keresztül, idén pedig bővült a meghirdetett útvonalak száma - áll a közleményben.