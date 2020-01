Jótékonyság

11 ezer tonna élelmiszert mentett meg tavaly az Élelmiszerbank

Mintegy 11 ezer tonna élelmiszert mentett meg a megsemmisüléstől és juttatott el a rászorulóknak tavaly a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. 2020.01.30 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint írják, a kidobástól tavaly megmentett több mint 550 kamionnyi élelmiszer gyártó és kereskedő cégektől származott. A megmentett termékek összértéke eléri a 7,5 milliárd forintot és csaknem 300 ezer nélkülözőnek jelentettek segítséget a mindennapokban, közülük sokan napi szintű ellátást kapnak. A megmentett élelmiszerek között van pékáru, zöldség, gyümölcs, tejtermék, húsáru, konzerv, édesség és egyéb hosszú lejáratú élelmiszer.



A közlemény kitér arra is, hogy az élelmiszerfeleslegek megsemmisítése komoly terhet ró környezetünkre, a bomlás, az égetés során keletkező gázok hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. A felesleggé váló élelmiszer megtermeléséhez használt erőforrások pedig fölöslegesen terhelik a környezetet.



Az összegzés szerint a 11 ezer tonna élelmiszer megmentésével 27 ezer 500 tonna szén-dioxid kibocsátásától is mentesült a Föld, ennyi szén-dioxidot annyi fa tudna semlegesíteni, ami Józsefváros teljes területét elfoglalná. A vízlábnyom is csökkent az élelmiszerek megmentésével: 11 ezer tonna mentett élelmiszer vízlábnyoma egy Eger méretű város éves vízfogyasztásának felel meg.



"A Magyar Élelmiszerbank idén lesz 15 éves. Megalakulásunk óta összesen 73 ezer tonna élelmiszert mentettünk meg, amelynek értéke közel 40 milliárd forint" - idézi közlemény Cseh Balázst, az egyesület elnökét.



Az összegzés felidézi, hogy az Egyesület 15 éves fennállása óta gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a feleslegessé vált élelmiszereket, amelyek között vannak közeli lejáratú vagy csomagoláshibás termékek, de akár szezonálisan már nem eladható, kiváló minőségű élelmiszerek is.



A közleményben olvasható, hogy az élelmiszerfelesleg éves mennyisége Magyarországon becslések szerint 1,8 millió tonnát tesz ki, az ebből megmenthető mennyiséget az Élelmiszerbank 80-100 ezer tonnára becsüli.