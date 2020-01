Bíróság előtt az ügy

Csak egy rókát akart elijeszteni a gazda, aki miatt majdnem lezuhant egy repülő

Elsírta magát a bíróságon Hegedűs Csaba, akit azzal vádolnak, hogy lézerrel szándékosan elvakította egy repülőgép pilótáját. A férfi ügyvéd nélkül érkezett.



"Nincs pénzem védőre, a rendőrség pedig nem rendelt ki mellém senkit, mondván, olyan kis ügy az enyém" – magyarázta az előkészületi tárgyaláson a Blikknek Hegedűs Csaba. Ehhez képest az ügyész 1 év börtönbüntetést kért rá – 4 évre felfüggesztve –, amennyiben beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalásról.



A férfi ragaszkodik a tárgyaláshoz, mert szerinte ő nem a pilótát akarta megvakítani, hanem a kertjét és baromfiudvarát rendszeresen látogató rókát. Aznap éjjel is a kutya ugatására ébredt, és amikor kinézett, meglátta a ragadozót, akkor előkereste a kis eszközt, amivel el akarta elijeszteni, ahogy már korábban is tette.



Az ügyész szerint a tanuló pilóta öt kilométerrel arrébb eközben fél percre elvesztette az éleslátását és a műszereket sem látta tisztán. A férfi édesanyja szerint a fiát meghurcolják, és szakértők is megerősítik fia igazát, hogy megtörhetett a lézer fénye.



A tárgyalás februárban folytatódik.