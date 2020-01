Schobert Norbi-ügy

Rubint Rékának elege lett a gyűlölködő kommentekből, amelyeket férje, Schobert Norbi botrányos videója óta folyamatosan kap.



Eléggé eldurvult a Schobert Norbi kijelentése okozta felháborodás az ismert személyek és a kommentelők körében is. Mint ismert, a fitneszguru egyik Facebook-videójában arról beszélt, hogy a házasságok azért mennek tönkre, mert a nők elcseszik és nem fogynak le szülés után.



"Figyeljetek, tudjátok, hogy a Norbinak van egy sajátos stílusa. Őszinte… Többen kérdezték tőlem, hogy mit szólok ehhez. Hát, szókimondó a Norbi, de egyet tudnotok kell. Kitűzte céljául, hogy az emberiséget le fogja fogyasztani, mivel sok esetben szép szóval, meg simogatva az emberi lelkeket, nem sikerül. Sokszor kimondja azokat a mondatokat, amiket sokan maguknak sem képesek beismerni. Tudnotok kell, hogy tegnap beszélgettem vele erről, hiszen én is háromszor voltam várandós, háromszor adtam életet, három gyönyörű gyermeknek. Norbi nem azokra a hölgyekre, édesanyákra gondolt, akik most szültek. És nem azokra, akik szoptatnak, hanem azokat a hölgyeket és párkapcsolatokat félti, ahol eltelik 3-4-5 év, és nem tudod, hogy miként változtass. Nem védeni akarom, segítő szándék volt benne. Az, hogy a kommunikációja kicsit más, mint az enyém… Hát, ő a Norbi” - reagált még hétfőn a történtekre Norbi felesége, Rubint Réka.



Az utóbbi napokban azonban annyi gyűlölködő kommentet kapott, hogy saját bevallása szerint az étvágya is elment: "Az ocsmány kommenteket olvasva elment az étvágyam. Így ma is reggeli helyett egy isteni jót futottam. Nézzük a dolgok jó oldalát. Még egy nap és elérem a lánykori súlyom. És még Update sem kell hozzá! Elég azt a sok gyűlölködő kommentet olvasnom, ami egyes emberek lelkében tombol" - írta szerdán Rubint Réka.