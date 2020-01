Támogatás

Pénzadományt adtak át a szekszárdi gázrobbanás károsultjainak

Több mint félmillió forintot gyűjtött a szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a tavaly októberi szekszárdi gázrobbanás károsultjainak, az adományt az alapítvány elnöke kedden adta át a társasház képviselőjének.



Kovács Jánosné elmondta: felhívásukra 267 ezer forint adomány érkezett a szervezet számlájára, és 270 ezer forintot templomokban gyűjtöttek a károsultaknak. A Caritas továbbra is várja az adományokat - tette hozzá.



A Herman Ottó utcában október 9-én történt, nagy erejű robbanásban egy négyszintes épület két lépcsőházában húsz lakás vált lakhatatlanná, öten megsérültek, és aznap nyolcvan embernek kellett elhagynia az otthonát.



Molnár Péterné, a ház közös képviselője arról számolt be, hogy a húsz lakás lakói, legkevesebb negyven ember jelenleg is hozzátartozóknál, illetve önkormányzati lakásokban él. Közlése szerint a robbanás miatt sok lakásban nem csak a berendezési, hanem személyes tárgyak is megsemmisültek. Az épületet több száz millió forintos kár érte.



Ács Rezső (Fidesz-KDNP), Szekszárd polgármestere ismertette, hogy a város tizenhárom önkormányzati bérlakásában laknak károsult családok bérleti díj nélkül. Az önkormányzat addig bocsátja a rászorultak rendelkezésére a lakásokat, amíg szükség lesz rá - tette hozzá.



Korcsmár István, a helyreállítást végző Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek elmondta: befejeződött a károsodott épületrész bontása, szerdán kezdik betonozni a falakat. A cég várhatóan január végére végez a szerkezet helyreállításával, a betonfalak megszilárdulása után kezdődhet a burkolás és a festés.