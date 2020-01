Bocsánatot kért

Levelet írt tanárának és osztálytársainak a késelő győri diák

2020.01.21 07:15 ma.hu

Levélben kért bocsánatot az a 17 éves győri diák, aki még tavaly szurkálta meg késsel a fizikatanárát, amiért hármast kapott.



A levélben azt írja, hogy senkit nem akart bántani, és nem érti, miért borult el így az agya - írja a Blikk.



A tinédzser jelenleg is őrizetben van, de nagyon reméli, hogy levele eljut az osztálytársaihoz és az osztályfőnökéhez. A lap úgy tudja, hogy a korábbi mintadiák az őrizetben jól viselkedik az őrökkel és együttműködik a kirendelt pszichológussal is.



Még tavaly decemberben történt a a győri Jedlik Ányos középiskolában, hogy a fiú többször megszúrta a bicskájával az 51 éves fizikatanárát, aki egyben az osztályfőnöke is, mert hármast adott neki korábban. Az óra előtt a fiú jelezte a többieknek, hogy bosszút áll a nőn a hármasra osztályozott dolgozat miatt. A tanárnő súlyosan megsérült és meg kellett műteni.



A lapnak nyilatkozott a fiú ügyvédje is, aki szerint az orvosi szakvéleménytől függ, hogy az eset büntetőjogi kategóriába tartozik vagy egészségügyibe, de egyelőre az erről szóló iratok még nem készültek el.