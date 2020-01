Közlekedés

Új Mercedes buszok állnak forgalomba Budapesten

Új Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbuszok állnak forgalomba Budapesten, az első tizenhat leszállított járművet Karácsony Gergely főpolgármester adta át hétfőn. 2020.01.20 16:36 MTI

MTI/Kovács Tamás

Karácsony Gergely azt hangsúlyozta: egy zöld város csak jó közösségi közlekedéssel elképzelhető és megvalósítható. A városvezetés célja, hogy folytassa a járműpark már korábban megkezdett frissítését.



A közösségi közlekedés fejlesztése "fontosabb ügy annál, hogy a politika azt meg tudja akasztani", ezért mindenképpen szeretnék tovább vinni az előző városvezetés által az ügyben hozott döntéseket - mondta a főpolgármester kiemelve: a közösségi közlekedés fejlesztése egy ciklusokon átnyúló nagyon fontos programja a fővárosnak.



Karácsony Gergely közölte, az átadott buszok a ma elérhető, legkörnyezetbarátabb járművek. Ezek végső összeszerelését Magyarországon végezték.



A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy még ebben a ciklusban elektromos buszokkal tudják majd bővíteni Budapest járműparkját.



Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója elmondta: összesen negyven új generációs Mercedes busz érkezik, ezek a legkorszerűbb EURO 6-os motorral és klímaberendezéssel vannak ellátva.



A most leszállított autóbuszok húsz, illetve huszonkét éves Ikarus buszokat váltanak fel, és Budapest déli térségében fognak forgalomba állni.

MTI/Kovács Tamás

A közreadott sajtóanyag szerint a BKV 2018 végén kezdeményezte 20 új szóló és 20 új csuklós autóbusz beszerzését. Az opciókkal összesen 100+100 autóbuszra szóló, európai uniós nyílt közbeszerzési eljárást az Inter Traction Electrics Kft. nyerte meg a most forgalomba álló Mercedes-Benz Conecto Next Generation típusú autóbuszokkal tett ajánlatával.



Az első 20+20 jármű vételárát a BKV Zrt. a beruházási tervéből finanszírozta.



A szóló járművek 108, a csuklósok pedig 152 utas szállítására képesek.



Karácsony Gergely a BKV-dolgozók béremelésére vonatkozó kérdésekre válaszolva elmondta: a bértárgyalások folyamatban vannak, a városvezetés "egy értelmezhető" béremelési csomagot tervez a költségvetésbe, ugyanakkor a fővárosi cégek önállóan folytatják a tárgyalásokat. Mint megjegyezte, biztos benne, hogy meg tudnak majd állapodni a szakszervezetekkel a bérkövetelésekről.



Az M1 kérdésére, hogy fenntartja-e a Mozgó Világ folyóiratnak korábban tett kijelentését, miszerint a közmédia főpolgármesterré történt választása óta nem hívta, azt válaszolta: nem tud róla, hogy hívták volna, hozzá és sajtós munkatársaihoz sem jutott el ilyen megkeresés. "Remélem, hogy csak egy félreértés áldozatai vagyunk mindannyian" - fogalmazott.



A riporter erre válaszolva azt közölte, hogy november elején az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés című műsorában nyilatkozott. Karácsony Gergely erre úgy reagált, hogy ebben igaza van, nyilatkozott egy fotókiállítás kapcsán, de - mint mondta - nem gondolja azt, hogy "ez kielégítené azt a jogos igényét a budapestieknek, hogy egy frissen megválasztott főpolgármester adott esetben elmondhassa a véleményét a budapesti ügyekről, és nem csak egy nagyon fontos, de szerény nézettségű kulturális csatornán".



Az M1 riportere azt mondta, hogy a csatorna kereste stúdióvendégnek, erre Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy nem találták meg.



A riporter azon kérdésére, hogy élő meghívásnak eleget téve kedd este számíthatnak-e a csatorna vendégeként rá, Karácsony Gergely azt mondta: az időpont nem jó, de megoldja és lemondja a programját, hogy el tudjon menni. "A köztévé nézői nagyon fontosak számomra" - tette hozzá.



Ugyancsak kérdésre válaszolva Karácsony Gergely elmondta, számos nemzetközi példa van arra, hogy megpróbálják zöldíteni a buszmegállókat, és ez is egy apró, jó lehetőség a város zöldítéséhez, de nyilván nem ez oldja meg a város minden problémáját.