Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint pénteken a légszennyezők koncentrációjának stagnálását tapasztalták: a budapesti mérőállomásokon a szálló por (PM10) napi átlaga szinte minden mérőponton alacsonyabb volt az egészségügyi határértéknél, de annak kisebb szemcseméretű, veszélyesebb részének (PM2,5) szintje - hét eredményből kettő kivételével - magasabb volt az Egészségügyi Világszervezet ajánlásában szereplő értéknél.



Hozzátették, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati előrejelzése szerint az időjárás érdemben még nem változik, ugyanakkor a kialakult helyzet romlása sem valószínű. Vasárnaptól javulhat a levegőminőség.



Kitértek arra is, a tájékoztatási fokozat a légszennyezettség olyan szintje, amelynek rövid idejű hatása veszélyt jelent az emberi egészségre a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjára.



A fővárosi szmoghelyzet romlásának elkerüléséért Karácsony Gergely főpolgármester továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá autójuk helyett utazzanak a közösségi közlekedéssel, a termelő tevékenységet végző létesítmények üzemeltetői pedig csökkentsék a porkibocsátást.