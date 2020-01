Oktatás

Gyöngyöspatai iskolaügy - Rétvári: a kormány természetben szeretné kompenzálni a gyerekeket

A kormány elismeri, hogy a szegregáltan oktatott gyöngyöspatai gyerekeknek jár a kártérítés, de az emberek igazságérzetét és a több mint hatvan érintett sorsának jobbra fordulását is az szolgálja, ha ezt nem készpénzben, hanem más formában, oktatásként, képzésként kapják meg. 2020.01.17 17:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a tankerület és az önkormányzat a perben többször is javaslatot tett a természetbeni kárpótlásra, de sem az első-, sem a másodfokú ítélet nem foglalkozott ezzel.



Felidézte, a Debreceni Ítélőtábla másodfokú ítélete százmillió forint megfizetésére kötelezte a tankerületet és az önkormányzatot. Az alperesek a Kúriához fordultak, kérve az ítélet felfüggesztését, ám ezt a bíróság nem tette meg, a kártérítés kifizetésének határideje így január 17. maradt.



A gyerekek érdekét az szolgálja, ha nyelvi, informatikai képzésben, szakképzésben részesülnek, ha segítséget kapnak beilleszkedési nehézségeik leküzdéséhez és a trauma feldolgozásához - mondta.



Hozzátette, olyan segítséget szeretnének nyújtani, amellyel kompenzálni lehet a korábban elszenvedett hátrányokat és amivel a fiatalok használható tudáshoz jutnának. Oktatási ellentételezést kapnának, nem pénzt, amit vagy erre fordítanak, vagy nem - magyarázta.



Az államtitkár közölte: az emberek igazságérzetét is az szolgálná, ha az elmaradt képzést képzéssel kompenzálnák, ráadásul a pénz "nem alkalmas a társadalmi helyzet kezelésére, csak a feszültség szítására".



Hozzátette: a Soros György által támogatott alapítvány - amely a felpereseket képviselte - "nem teljesen véletlenül" nem foglalkozott a képzéssel és terelte pénzügyi síkra az ügyet. Úgy véli, az alapítvány szándékosan politikai tőkét akart kovácsolni az ügyből, hogy a szegregációra hivatkozva lejárassa Magyarországot a nemzetközi színtéren.



Rétvári Bence megjegyezte: az alapítvány tevékenysége csak arra alkalmas, hogy nehezebbé tegye romák és nem romák együttélését, és akadályozza a békés egymás mellett élést.



A politikus szerint "különösen kétszínű" a 2004 és 2010 közötti kormányokban szerepet betöltők megszólalása az ügyben, ugyanis amikor kormányon voltak, nem tettek semmit a jogsértő helyzet felszámolásáért, most pedig, amikor a kormányzat oktatással és képzéssel szeretne segíteni, hangosan kritizálják ezt.