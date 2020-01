Környezetszennyezés

Ennyire rossz a levegő

Felhúzott ablakok és frissen cserélt aktív szenes pollenszűrő mellett brutálisan magas mikronméretű részecskeszámot mért a Levegő Munkacsoport egy autó utasterében, amely egy körülbelül fél éves Euro 6d, (vagyis a létező legmodernebb) dízelüzemű gépjármű mögött haladt.



Mérésük azt is jól mutatja, hogy a részecskék átlagos mérete is ennél a motortípusnál a legkisebb. A dízel technológia az összes fejlesztéssel (DPF szűrő, karbamid adagoló rendszer) együtt sem képes arra, hogy a legveszélyesebb, 50 nanométer alatti részecskék számát és a nitrogén-oxid-kibocsátást akár csak egy 20 éves benzines autó szintjére hozza - írta a szervezet Facebook-oldalán.



Az üzembe helyezett személygépjárművek 40%-a még mindig dízel, melyek általában nagy futásteljesítményű céges autóként kezdik életüket. A céges vásárlók felelőssége is óriási, hiszen azzal, hogy ilyen autókat lízingelnek, vagy vásárolnak, folyamatosan fenntartják a használtautó-piacon a dízelek iránti keresletet, mindennek pedig egészségünk látja a kárát.



Egy átlagos lakásban 4000 darab részecskét mérhetünk, egy forgalmas út melletti járdaszakaszon 30.000 darab körül, ehhez képest látható, hogy a modern dízel gépjármű mögött, egy autó belterében 179.552 darab, vírus méreténél kisebb részecske volt egy köbcentiméterben. Ne legyen kétségünk, ez a dízel kipufogóból származik! - hívták fel a figyelmet a posztban.