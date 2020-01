Óbudai tűz

'Elkaptam a gyerekemet és mi is rohantunk kifelé'

Este negyed hét után hatalmas lángok látványa fogadta a tűzoltókat Óbudán. Öt faépület kapott lángra, mindegyik teljes terjedelmében égett. A hatalmas tüzet szinte az összes budai kerületből látni lehetett és a három hatalmas robbanást is sokan érezték. Az égő házakból öt embert kellett kimenekíteni, a szomszédos épületekből tucatnyit.



"A feleségem kiment a teraszra és ő látta, hogy a szomszédos épület, teljes egészében ég, kiabált, hogy gyertek gyorsan kifele a házból. Úgyhogy elkaptam a gyerekemet és mi rohantunk kifele. Próbáltunk ott a helyi kerti csapból vizet venni, és oltani, legalábbis hűteni, a mi részünket, de elkezdtek a gázpalackok robbanni, és elkezdtünk menekülni” – mesélte az ATV Híradónak Farkas Vilmos.



A helyszínre kiemelt riasztással érkeztek a tűzoltók, 17 autóval összesen 63-an. Munkájukat negyed óráig hátráltatta egy leszakadó magas feszültségű vezeték, amíg azt nem áramtalanították, nem állhattak neki az oltásnak.



Még délelőtt is tele volt a környék rendőrökkel, katasztrófavédőkkel és az elektromos művek szakembereivel.



"Jelenleg a tűzvizsgálati eljárás még folyamatban van. Hatvan napjuk van kollégáimnak, hogy ezt az eljárást lefolytassák. Szakértőket vonunk be és az ő véleményük alapján meghozzuk majd a döntést, az már biztos, hogy a leszakadó vezeték a tűzterhelés következtében következett be” – fogalmazott Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelem helyettes szóvivője.



A tűzben senki sem sérült meg, a leszakadó vezeték azonban, egy saját házát védő férfit eltalált, kórházba kellett vinni. "A nagybátyám ott a garázs tetején próbálta menteni a menthetőt, és a kábelek, mivel elégtek, lecsapódtak, és pont eltalálták a nagybátyámat, a kábelek pedig lesodorták a garázs tetejéről” – mesélte az egyik hozzátartozó. A férfi orrtöréssel és zúzódásokkal megúszta a balesetet, délután már a tetőn dolgozott a helyreállításon.



A tűz után három család maradt fedél nélkül. "Tíz személy jelezte a mai napig azt, hogy önkormányzati segítséget kér a lakhatásának a megoldásánál. Ebből hatan a tegnapi nap során, négyen pedig a mai nap során jelezték ezt, ők elhelyezésre kerültek” – tájékoztatta az ATV Híradóját Kiss László, Óbuda polgármestere.



A szomszédok szerint a faházakban több tucat vendégmunkás élt, rossz körülmények között. Rengeteg szemetet halmoztak fel az épület körül, a fűtést pedig házilag építették ki.