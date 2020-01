Egészségügy

Fertőzés miatt látogatási tilalom van és műtétek maradnak el az Idegtudományi Intézetben

Elmarad a hétre tervezett műtéte az Amerikai úti idegsebészetként ismert Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben, a Funkcionális Idegsebészeten - erről értesítették az Index egyik olvasójának rokonát. A döntést szűkszavúan azzal indokolták, hogy az osztály fertőzés miatt le van zárva, ezért nemcsak az övét, hanem mások operációját is halasztják, ismeretlen időpontra. Az intézményben múlt hét végén észleltek fertőzést, ezért felvételi zárlatot és látogatási tilalmat rendeltek el a Funkcionális Idegsebészeti Osztályon és a Neuroonkológiai Osztályon, valamint látogatási tilalmat rendeltek el a Neurológiai Osztály egyik emeletén.



A lap úgy tudja, az érintett osztályokon hányós-hasmenős fertőzés nehezíti a gyógyítást.



"A múlt hét végén észlelt osztályos fertőzésről a rutineljárásnak megfelelően tájékoztattuk a Nemzeti Népegészségügyi Központot, amelynél jelenleg is tart a mikrobiológiai vizsgálat. Ennek eredménye alapján oldjuk fel a következő napokban osztályaink zárlatát – amelyről Betegeinket és Látogatóinkat is tájékoztatjuk" - írja az intézmény Facebook-oldalán.