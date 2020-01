Szakértő

Élettársak is igényelhetnek családtámogatásokat

Élettársak is igényelhetnek állami családtámogatást, például családi otthonteremtési kedvezményt (csok), a különbség a házastársakhoz képest az, hogy csak a meglévő gyermekek után vehetik igénybe - mondta Toldi Judit közjegyző az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Felhívta a figyelmet arra, ha a pár időközben összeházasodik, akkor jogosulttá válik arra, hogy a később születendő gyermekek után is igénybe vegye a támogatást.



Ugyancsak nyitott az élettársak számára is a többgyermekes családoknak új autó vásárlására nyújtott állami támogatás - tette hozzá a szakértő.



A házastársak és az élettársak által másképp igénybe vehető családtámogatásokról szólva Toldi Judit elmondta: a családi pótlék esetében az élettársak másik tagjának gyermeke után is igénybe lehet venni a támogatást, de pluszkötelezettség, hogy hivatalosan igazolniuk kell az élettársi kapcsolat fennállását egy évre visszamenően.



A munkabérből havonta igénybe vehető adókedvezménynél a gyerekek számának megfelelően érvényesíteni lehet az adójóváírást, de a jogszabály előírja, hogy szükséges a bejegyzés az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába, és szintén egy év kell a támogatás igénybevételéhez - jelezte a szakértő.