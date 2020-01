Katasztrófa

Egy hatalmas robbanás után már három épület lángol Óbudán

Három épület lángol Óbudán, a tűzoltóság nagy létszámban vonult ki, már megkezdték az oltást - erősítette meg az Index olvasóinak észrevételét a Katasztrófavédelem. A helyszínen azonban leszakadt egy nagyfeszültségű felsővezeték, ami jelentősen megnehezíti és veszélyessé teszi az oltást, mivel a vezetéket eleinte még nem áramtalanították, ami a rengeteg vízzel járó oltásnál komoly kockázatot jelent.



A katasztrófavédelem szóvivőjének elmondása szerint, bár még tart az épületek átvizsgálása, de úgy tűnik, személyi sérülés nem történt. Szerencsére időközben megtörtént a vezeték áramtalanítása, ami nagy mértékben segíti a sikeres oltást.



A lap olvasóinak beszámolója szerint egy nagy robbanás hallatszott, és az áram is elment néhány percre. Többen számoltak be arról, hogy a robbanás a Budai Fűtőerőműnél történt, de a Katasztrófavédelemnek nincs információja arról, hogy az erőművet is érintené a tűz.



Az érintett terület a Bécsi út, Pomázi út, Kunigunda utca és Bojtár utca által behatárolt területen belül van.