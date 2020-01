Felháborító eset

Megszólalt a siófoki áruház parkolójában leütött mozgássérült férfi

A kerekesszékes férfi azt kérte számon a luxusautó sofőrjétől, hogy van-e mozgássérült igazolványa, ha már rokkantaknak fenntartott helyen parkolt. 2020.01.06 19:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megszólalt az a mozgássérült férfi, akit egy autós ütött le egy siófoki áruház parkolójában. A kerekesszékes férfi azt kérte számon a luxusautó sofőrjétől, hogy van-e mozgássérült igazolványa, ha már rokkantaknak fenntartott helyen parkolt. A rokkant férfi felesége azt mondta az ATV Híradónak: nagyon megijedt, mert a férje balesete óta nagyon kell rá vigyáznia, és most akkora ütést kapott, hogy attól tartott: nem fog felállni a földről.



Simon József évekkel ezelőtt vétlen résztvevője volt egy balesetnek. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy teljesen lebénult. Nem régóta tud – ha nehezen is, de - újra járni. Ugyanígy, erősen sántítva érkezett a szántódi áruházba is, ahol egy luxusautó állt a rokkantaknak fenntartott parkoló helyen. A kocsi vezetőjét arra kérte, hogy ha jogosult, tegye ki a parkolókártyáját. Ettől gerjedt haragra a másik sofőr.



"Elindult arra felém, hogy a jó büdös k**va anyádat, hát mit képzelsz te? Lefényképezted az autómat, agyonütlek, Mondom neki, hogy dehogy üt le engem, miért ütne agyon? Mondja, lefényképezted az autódat a büdös k**va anyádat, agyonütlek, és akkor még egyszer mondom neki, hogy nem üt maga agyon engem fiatalember és erre egy hatalmas nagy ütést éreztem és összeestem” – mesélte Simon József.



A férfi feleségét telefonon hívták, hogy baj van. Azt mondja, hogy nagyon megijedt, mert férjére a baleset óta nagyon kell vigyázni.



"100 százalékos rokkant egy hatalmas balesetből kifolyólag és attól féltem, hogy megüti a nyakát, meg, hogyha elesik, akkor mondták már telefonban, hogy eldőlt, mint a zsák” – árulta el Simonné Mária.

"Sérüléseim miatt nem tudtam felállni, segítettek. Ez a hölgy gyorsan bedobált mindent a kocsinak a hátuljába és nagy sebességgel elhajtottak innen a parkolóból ” – mondta Simon József.



Az esetet az áruház kamerái rögzítették. A felvételeket a rendőrség már vizsgálja, mert az ügyben a megvert férfi feljelentést tett, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nyilatkozni nem akartak.



A férfit egyébként kórházba vitték, ahol megvizsgálták, kiderült, hogy sérülései nem súlyosak.