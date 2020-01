Zéró tolerancia

Varga Judit Facebook-videóban jelentette be, milyen szigorításokat tervez a győri gyerekgyilkosság után

2020 az áldozatsegítés éve lesz, és zéró tolerancia az erőszakkal szemben - Facebook-videóban jelentette be Varga Judit igazságügyminiszter, milyen szigorításokat tervez a mélyen megrendítő győri gyerekgyilkosságok után.



A győri kettős gyermekgyilkosságról készült jelentés megállapításai az igazságügyminiszter szerint:

• Zéró tolerancia az erőszakkal szemben.

• Aki más életére tör, azt ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani! Tavasszal szigorítják a feltételes szabadságra bocsátás szabályait.

• Meg kell vizsgálni azt is, hogy a bíróságok megfelelő szigorral lépnek-e fel az élet elleni bűncselekmények esetében. Érvényesül-e a középmérték szabálya a büntetések kiszabásánál?

• A bírói joggyakorlat felülvizsgálatát kezdeményezik a szülői felügyelet és kapcsolattartás, valamint a gyermekelhelyezés tekintetében is.

• A gyermekvédelmi jelzőrendszer működését is felül kell vizsgálni mindezzel összefüggésben.

• 2020 az áldozatsegítés éve az IM-ben. Megduplázzák az Áldozatsegítő Központok kapacitásait, erre idén 600 millió forintot költenek.

• Az Isztambuli Egyezménynek az ügyhöz semmi köze, a magyar jogrendszer a nők védelmében az Egyezménynél hatékonyabb és erősebb védelmet biztosít. Nem ratifikálják a migrációt is támogató Egyezményt, amely azt is állítja, hogy az emberek nem férfinak és nőnek születnek, hanem léteznek társadalmi nemek.