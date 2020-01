Egészségügy

Nőgyógyászati és onkológiai napot tartanak a Semmelweis Egyetemen

Nőgyógyászati és onkológiai napot tartanak a Semmelweis-egészségnapok keretében szombaton Budapesten, a rendezvény középpontjában a meddőség, az endometriózis nevű betegség, valamint a daganatos betegségek állnak.



A Semmelweis Egyetem ingyenes, de regisztrációhoz kötött programja keretében az érdeklődők előadásokat hallhatnak a meddőségi és onkológiai vizsgálatokról, a kezelési lehetőségekről, a nőgyógyászati szűrésekről, a minden harmadik felnőttet érintő pajzsmirigygöbről és a szövettani lelet értelmezéséről. Szó lesz továbbá az endometriózis tüneteiről, kivizsgálásáról és az ellátási lehetőségekről, a résztvevők emellett kérdezhetnek a szakemberektől és megtanulhatják az emlő önvizsgálatát is.



Ács Nándor professzor, a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója a rendezvény előtt az MTI-nek elmondta, hogy az érdeklődőket 27 program várja, kis- és nagycsoportos előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt. A havonta megrendezendő Semmelweis-egészségnapokat az egyetem 250 születésnapja alkalmából indították.



A szombati előadások témáját ismertetve az egyetem a honlapján azt írta: Magyarországon jelenleg 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal, vagyis ennyien szembesülnek azzal, hogy egy évnél tovább tartó próbálkozásuk ellenére sem érkezik meg a gyermekáldás. Az esetek csaknem felében ehhez a férfiak egészségi állapota is hozzájárul, és az is, hogy az elmúlt 30 évben az első gyermek vállalásakor a nő életkora 23-ról 30 évre emelkedett.



Az eseményen felhívják a figyelmet a gyermekvállalás tudatos tervezésének fontosságára, a gyermektelenséggel küzdőknek pedig a meddőség okairól és a probléma kezelésének új, komplex stratégiáiról szolgálnak információkkal.



Kitérnek arra is, hogy Magyarországon ma minden tizedik fogamzóképes korú nő endometriózisban szenved, a meddő nők csaknem felét ezzel a betegséggel kezelik.



A betegség kialakulásában kulcsszerepet játszanak a méhnyálkahártyához hasonló - endometrium - szövetek, amelyek nem a méhben, hanem a méh üregén kívül jelennek meg. Az endometriózis legfőbb tünete a menstruáció idején jelentkező erős hasi fájdalom, gyakori a krónikus, fél évnél hosszabb ideig tartó kismedencei fájdalom is, de az sem ritka, hogy teljesen panaszmentes a páciens - ismertették.



Az intézmény Tűzoltó utcai elméleti orvostudományi központjában a Semmelweis Egyetem onkológusai személyre szóló tanácsadással várják a daganatos betegeket és családtagjaikat, akik a betegség okozta stressz hatékony kezeléséhez és a speciális étrend tervezéséhez is segítséget kapnak.

A következő egészségnapot február 8-án három budai helyszínen tartják: a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán többek között alapszintű újraélesztési bemutatót is láthatnak az érdeklődők, a Pető András Karon a gyermeknevelési témák lesznek a középpontban, az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjában a betegbiztonság és a jövő egészségügyének kérdéseit járják majd körbe az előadók.