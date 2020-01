Tragédia

Együttérzését fejezte ki a Fővárosi Állatkert a tűzvészt szenvedett németországi állatkertnek

Együttérzését fejezte ki és szükség esetén szakmai segítséget is nyújt a Fővárosi Állat- és Növénykert a németországi krefeldi állatkertnek, ahol az újév hajnalán kitört tűzesetben számos állat pusztult el - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Az összegzés szerint a Fővárosi Állat- és Növénykert megrendülten értesült a németországi Krefeld állatkertjében január elsejére virradó éjjel pusztító tűzről. A tűzben a krefeldi állatkert majomháza égett le teljes egészében. A lángokban több mint harminc állat pusztult el, köztük csimpánzok, orángutánok és két idősebb gorilla, de az elpusztult állatok között repülő kutyák és madarak is voltak.



A hatóságok első feltételezése szerint a majomházi tűzvészt az okozta, hogy egy vagy több égi lámpás vagy repülő kívánságlámpás néven is ismert mini hőlégballon beleütközött az épületbe, és lángba borította azt.



A Fővárosi Állat- és Növénykert közleménye szerint a szilveszter éjjel használt pirotechnikai eszközök a fokozott tűzveszélyen túl jelentős problémákat okoznak. Az általuk keltett hang- és fényhatások sok állatot rémisztenek meg, az otthon tartott állatokat, az állatkertek lakóit vagy a városok területén vadon élő állatokat.



Mint írják, az állatvédő és állatmentő civil szervezetek idén is több súlyos esetről, elveszett vagy akár menekülés közben elpusztult házi kedvencről számoltak be. Az Állatkert vadállatmentéssel foglalkozó alapítványának tapasztalatai szerint ilyenkor megsokasodnak a mentőhelyre bekerülő állatok.



A fővárosi intézmény ezért szorgalmazná egy olyan szabályozás kialakítását, amely a jelenleginél jóval szigorúbb keretek közé szorítaná a pirotechnikai eszközök használatát - áll a közleményben.