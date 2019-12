Támogatás

Januártól kedvezményt kapnak a nyelvtanulási diákhitelt felvevő édesanyák is

hirdetés

A nyelvtanulási diákhitelt felvevő édesanyák számára is kiterjeszti a gyermektámogatási kedvezményt a kormány döntése alapján a Diákhitel Központ: a második gyermek 2020. január 1-jét követő megszületése vagy örökbefogadása esetén elengedik a tartozás felét, a harmadik vagy további gyermek esetén pedig a teljes tartozást.



A Diákhitel Központ kedden az MTI-vel azt is közölte: ha az édesanyának több diákhitel-szerződése is van (diákhitel1, diákhitel2, nyelvtanulási diákhitel), akkor választhat, melyik tartozást engedjék el.



A gyermekek születése esetén a fennálló diákhitel-tartozás elengedése a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével igényelhető - írták.



A központ 2018. január 1-je óta több mint 3 milliárd forint értékben engedte el több ezer édesanya tartozását a diákhitel1 és a diákhitel2 esetében a második és harmadik gyermek megszületése után.



Kitértek arra, hogy a diákhitel1 és a nyelvtanulási diákhitel kamata a következő félévben is rekord alacsony, 1,99 százalék, míg a költségtérítéses hallgatók által igényelhető diákhitel2 továbbra is kamatmentes.



Ha a nyelvtanulási diákhitelt felvevő hallgató vagy volt diák a támogatott nyelvek egyikéből legalább B2 szintű (középfokú), komplex, államilag elismert nyelvvizsgát szerez, és ezt a nyelvvizsga bizonyítvány másolatának benyújtásával igazolja, akkor a bejelentés napjától hitele kamatmentessé válik a kormány kamattámogatásának köszönhetően - áll a közleményben.