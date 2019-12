Egészségügy

OMSZ: minden magyar tulajdonú mentőhelikopter szolgálatba állt

Szolgálatba állt az összes magyar tulajdonú, korszerű mentőhelikopter, kiváltva az eddig bérelt osztrák gépeket - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs és pr-igazgatója hétfőn az MTI-vel.



Győrfi Pál tájékoztatása szerint a kilenc helikopter robotpilótával, éjjellátó képességgel, valamint időjárásradarral is rendelkezik, így új képességekkel gyarapítják a magyarországi légimentést. A gépek lélegeztető és újraélesztő, illetve ultrahang-berendezésekkel is fel vannak szerelve.



A mentőhelikopterek beszerzéséről a kormány döntött, mivel az eddig használt hét mentőhelikopter osztrák tulajdonban volt, és a magyar mentők egy idén december 28-ig tartó bérleti szerződés keretében használhatták azokat. Tartalék helikopter az országban nem volt, szükség esetén azt is az osztrák bérbeadó biztosította - tette hozzá.



Kiemelte: a fejlesztéssel már kilenc magyar tulajdonú mentőhelikopter áll a mentők rendelkezésére, így a tervezett karbantartások, vagy egy esetleges műszaki hiba sem okoz fennakadást a mentésben.



A korábbi hét osztrák gép kiváltása fokozatosan történt. Négy új helikopter már korábban szolgálatba állt a debreceni, a szentesi, a miskolci és a pécsi légimentőbázisokon, három másik gép pedig decembertől dolgozik Budaörsön, Balatonfüreden és Sármelléken. Hozzátette: további két helikopter tartalékként áll rendelkezésre.



Győrfi Pál közölte: a légimentési képesség fejlesztéséről szóló kormányhatározat szerint a légimentés technikai feltételeit a rendőrség biztosítja, az egészségügyi szakmai irányítást pedig az OMSZ végzi. A mentőhelikopterek riasztása és irányítása ezután is a mentésirányítás országos rendszerében történik - fűzte hozzá.