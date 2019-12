Segítségnyújtás

Majdnem tovább ment, amikor leszólította a férfi, de látta, hogy spriccel a vér a combjából

Elképesztő szentestei programot osztott meg egy nő a Pesten Hallottam Facebook-csoportban. Mint írta, testvérével és barátaival töltötték a szentestét, majd mikor már későre járt, kikísérték őket a buszmegállóba, majd hazaindult húgával.



A sötétben két idegen ember jött velük szemben, egy férfi és egy nő, a férfi megszólította őket "ezt nézzétek", így joggal azt hitték, hogy mutogatni akarja magát az illető.



Hősnőnk, mert bizony ez a jelző illeti, azonban megállt és döbbenten tapasztalta, hogy a férfi lábából ömlik a vér. A férfi tovább folytatta, azt kérdezte, hogy hol talál ügyeletet 24-én.



A nő felismerte, hogy arra most nincs idő, ezért behívta a sérültet és kísérőjét, nyomókötést tett a sebre és kihívta a mentőket.



A két idegent rendkívül meglepte a segítőkészség, egészen más hozzáállásra voltak felkészülve még a bajban is.



Amíg várták a mentőket, a sérült többször is rosszul lett, annyi vért vesztett.



"A mentősök nagyon hamar kiértek szerencsére és azonnal bekötötték neki az infúziót, elszorították a lábát, kérdezgették, mert ismét elájulni készült. Miközben fogtam az infúziós tasakot a sérült idegen hálás pillantását és mosolyát, amíg élek nem fogom elfelejteni" - írta a közösségi oldalon.



Az egyik mentős megkérdezte, hogy ki tettem rá a szorító kötést, majd gratulált a hölgynek: "Egy hatalmas piros pont önnek. Maga nélkül már elvérzett volna" - mondta a szakember.



"Felemelő de egyben felkavaró volt, de mégis... Tettem valami jót, megmentettem valakit, akit azelőtt soha nem láttam és ez egy fantasztikus érzés volt" - mondta hősnőnk, aki utána egész sokáig takarította testvérével a sok vért a konyhában.



"A hangulatot megtartva karácsonyi dalt énekeltünk a feszültség oldása kedvéért" - írta a posztban.