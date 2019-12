Eredmény

Két óvodát újítottak fel Nagykanizsán

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Széchenyi 2020 program keretében elnyert támogatásból újították fel a Kossuth téri, valamint korszerűsítették és bővítették a palini városrészben található óvodát.



A Kossuth téri épületet hőszigeteléssel látták el, kicserélték a nyílászárókat, amelyekre redőnyöket is szereltek, továbbá korszerűsítették az elektromos hálózatot. A belső felújítás során új burkolatokkal, korszerű világítótestekkel és fűtési rendszerrel látták el a helyiségeket, részben megújították a vizesblokkokat is.



A palini városrész óvodájában szintén korszerűbbekre cserélték a nyílászárókat, a teljes tetőzetet, továbbá szigetelték a homlokzatot, valamint klímaberendezést és napelemes rendszert telepítettek. Új épületszárny is készült, amelyben csoportszobát, tornaszobát, akadálymentes vizesblokkot alakítottak ki, komfortosabbá téve az eddig zsúfolt intézményt, amelyet új bútorokkal, tornaeszközökkel és játékokkal is elláttak.