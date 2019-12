Gyermekétkeztetés

Emmi: a téli szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyerekek

hirdetés

A téli szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-vel.



A közleményen azt írták, hogy a szülőknek a települési önkormányzat jegyzőjénél kell jelezniük, ha szeretnék, hogy gyermekük napi egyszer meleg ételt kapjon a téli szünet alatt is. Az étkezés megszervezése az önkormányzatok feladata - tették hozzá.



Felidézték, hogy 2010 óta a kormány több mint háromszorosára - 27 milliárdról 82,5 milliárd forintra - emelte a gyermekétkeztetésre fordított támogatást, négy éve pedig bevezette a szünidei gyermekétkeztetést is.



Ezeknek köszönhetően jelenleg több mint félmillió óvodás és iskolás gyermek étkezik ingyen vagy kedvezményesen - emelték ki. A közlemény szerint a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről a települési önkormányzat jegyzője általában írásban tájékoztatja a településen élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket, de a kérelem benyújtásához a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat is segítséget nyújt.