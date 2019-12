Honvédelem

Visszatértek a megújult kecskeméti légi bázisra a Gripenek

Megérkezett kedd délelőtt a megújult kecskeméti légi bázisra a Magyar Légierő 12 Gripenje, miután a vadászrepülők fél évig Pápán állomásoztak. 2019.12.17 15:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Ujvári Sándor

Kilián Nándor, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő haderőnem szemlélője a vadászgépek érkezése után kiemelte: a kecskeméti bázist a NATO biztonsági beruházási programja keretében, valamint a Modern városok program részeként vegyes - katonai és polgári - használatú repülőtérré fejlesztették.



A munkálatok során modernebb lett és megújult a kifutópálya, a fénytechnikai eszközök, az üzemi területek és a támogató infrastruktúra.



A dandártábornok elmondta: a további fejlesztések részeként még az év elején átadják a szállítógépek elhelyezését szolgáló, újonnan kialakított részt, a modernizálás pedig az infrastruktúra fejlesztésével, valamint a rádiónavigációs eszközök cseréjével folytatódik majd.



Ugrik Csaba dandártábornok, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka elmondta: a visszatelepülés részeként egy további Gripen szintén kedden érkezik Kecskemétre, a Svédországban javítás alatt álló két vadászrepülő pedig később csatlakozik a flottához.



Visszatelepülnek a kecskeméti bázisra még a héten a szállító repülőgépek is: az AN-26-os és a jelenleg még javítás alatt Airbus, a hadműveleti repülések után pedig a két Falcon is.



A dandártábornok emlékeztetett: az elmúlt időszakban a szállítórepülők a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre települtek át, onnan hajtották végre hadműveleti és kiképzési feladataikat.



A vadászgépek egy része május 7-étől Pápán állomásozott, az ottani korszerű repülőtérről biztosították Magyarország és Szlovénia légterének folyamatos védelmét. Ezzel párhuzamosan május 1-jétől négy hónapon át a Gripen-flotta másik része Litvániában látta el a balti államok - Észtország, Lettország és Litvánia - légterének védelmét.



Ebben az időben a Magyar Honvédség vadászrepülőgépei öt ország légtérrendszeri feladatait látták el a NATO szövetségi rendszer részeként - tette hozzá.



Az elmúlt időszakban a kecskeméti repülőbázis csak a merevszárnyú repülőgépek számára volt zárva, a kifutópálya lezárása idején is működött, a helikopterek folyamatosan használhatták.



Elhangzott: a kecskeméti bázis feladatai nem változtak, így a gyakorló- és kiképzőrepülések mellett továbbra is fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot lát el.