Közlekedés

25 percet késett az első gyorsított InterCity hétfőn

Úgy tűnik, hogy azok sem örülhetnek a Budapest-Szeged vasútvonal új menetrendjének, akik pont az irányonként napi kettő gyorsított InterCity valamelyikével utaznak Szeged és Budapest között: a menetrendváltás utáni első munkanap reggel a Napfény IC 25 percet, a Hírös IC pedig 11 percet késett, azaz a meghirdetett 18 perces menetidő-csökkenésből lényegében semmi nem valósult meg a gyakorlatban - írja Facebook-posztjában a Közlekedő Tömeg blog, hozzátéve, hogy az IC-k kecskeméti megállásának pótlására bevezetett gyorsvonatok is 10-15 perc késéssel közlekedtek hétfőn.



A Közlekedő Tömeg posztja alatt többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a késést síntörés okozta, ebből kiindulva tehát akár gyorsított, akár nem, lett volna késés. Persze ez továbbra sem mentség, ez az eset is rámutat az elavult infrastruktúra helyrerakásának elengedhetetlenségére - írta az esettel kapcsolatban a Szegeder.hu.