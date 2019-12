Tankolás

Ilyen tankolást még nem látott - videó

hirdetés

Sok minden történt már benzinkúton, és sok tankolási bakit is láttunk már. De hogy valaki nejlonzacskóba töltsön üzemanyagot, amiből ömlik a benzin, majd a biztonság kedvéért egy másik zacskót is elővesz, nehogy leszakadjon a füle, egy másikat pedig a csomagtartóba helyez, nehogy koszos legyen. A manőver nem csak értelmetlen, hanem még tűz- és robbanásveszélyes is!