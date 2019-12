Egészségügy

Hét sebészből hat felmondott a Jahn Ferenc Kórházban

2019.12.16 07:14 ma.hu

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház hét sebész szakorvosa közül hatan benyújtották felmondásukat - tudta meg az Index. Információik szerint az orvosok azért döntöttek így, mert a terhelésünkhöz képest aránytalanul alacsonynak tartják az ügyeleti díjakat. A tárgyalások eddig nem vezettek eredményre.



A kórház nem cáfolta a hírt, a lap kérdeklődésére közölték: az orvosok felmondása nem gátolja a kórházban a folyamatos és magas színvonalú betegellátást. Az Index szerint a kórház sebészeti osztályán csak szakorvosok lehetnek ügyeletvezetői poszton. Amennyiben hatan távoznak közülük, nem lehet megszervezni az ügyeleteket.



Ennyi sebész szakorvost jelenleg lehetetlen rövid idő alatt másik helyről leigazolni Budapesten.



Mint írják: hasonló problémák már más kórházakban is adódtak, főleg azokban, amelyek a többihez képest nagyobb terhelés alatt állnak. Ezek közé tartozik a Jahn Ferenc kórház is. Az ügyeleti munka itt extrém koncentrációt és folyamatos jelenlétet igényel az orvosoktól a kisebb intézményekhez képest. Mindeközben az ügyeletekért ugyanakkora összeget fizetnek itt is, mint más kórházakban. Sőt, az is előfordul, hogy a kisebb ügyeleti terhelésű kórházak úgy csábítanak magukhoz szakorvosokat, hogy ott még magasabb összeget is fizetnek.