Támadás

Brutális: vaddisznó agyara szúrta át egy kuyta lábát a Hajógyári-szigeten

Vaddisznó támadott meg egy kutyát a Hajógyári-szigeten csütörtök este - mondta az Indexnek az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke, Gáspár Zsófi.



A lap úgy tudja, egy vizslát sétáltattak a gazdái a K-híd mellett található parkolótól nem mesze, északra, a kivilágított sétányon. A kutya labda után szaladt, amikor rátámadt egy kicsinyét féltő vaddisznó. A vaddisznó agyara belefúródott a vizsla térdébe, és elvágta a szalagokat.



A megsérült kutya sokkos állapotba került, a vaddisznót pedig a kutya gazdáinak üvöltése üldözte el. A kutyát ezután ölben vitték orvoshoz, ahol több órán keresztül műtötték. Az állatorvos szerint ha jól sikerült a műtét, akkor is több hónap lesz majd a kutya gyógyulása.



Rácz Ferenc Péter, Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyeletének igazgatója az Indexnek azt mondta, hogy a közterület-felügyelet csütörtök este állatvédőktől értesült arról, hogy a Hajógyári-szigeten vaddisznócsalád élhet. Ekkor hallottak arról is, hogy egy kutyát is megtámadhatott a vaddisznó.



A közteresek ezért már este kimentek, hogy átfésüljék a szigetet, és figyelmeztessék az arra járókat az esetleges veszélyre. A közterület-felügyelet munkatársai azonban sem este, sem a pénteken megtartott újabb ellenőrzések során nem találkoztak a vaddisznócsaláddal, a vadak nyomait ugyanakkor felfedezték.



Rácz tájékoztatása szerint pénteken a kerülettel szerződött állatbefogó szakember is bejárja a szigetet.



Ha sikerül befogni a vaddisznókat, a sertéspestis miatt először meg kell vizsgálni az állatokat. Ha egészségesek, akkor kiemelik és máshol helyezik majd el őket.