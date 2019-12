Jogalkotás

Áder visszaküldött egy törvényt az Országgyűlésnek

Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak. 2019.12.12 12:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az erről szóló levél a parlament honlapján jelent meg csütörtökön.



Áder János három pontban fogalmazta meg kifogásait. Jelezte egyrészt: a javaslat vitája során több, megalapozott kifogás fogalmazódott meg, amelyeket a törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata kívánt orvosolni, ezt azonban nem fogadta el a parlament.



A köztársasági elnök megállapította azt is, hogy az elfogadott törvény számos pontatlan megfogalmazást, ellentmondásos rendelkezést tartalmaz, és ebben a formájában nem illeszkedik a hatályos jogrendszerbe.



Arra is kitért: a törvény kiemelt célja a közigazgatási eljárásokra vonatkozó egységes, és az alaptörvénnyel összhangban álló bírói joggyakorlat kialakítása, ami feltétlenül igényli az igazságszolgáltatásban dolgozók anyagi és egyéb megbecsülését, ezt azonban az elfogadott jogszabály nem teszi lehetővé.



Az Országgyűlés kedden 135 igen szavazattal, 52 nem ellenében több mint kétszáz paragrafust tartalmazó javaslatcsomagot fogadott el az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével kapcsolatban. Ez tartalmazza egyebek mellett azt, hogy a közigazgatási bíráskodás kétszintű rendszerének kialakításával összefüggésben a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnnek jövő év március 31-én.



Kedden szavaztak a képviselők az előterjesztéshez kapcsolódó - több mint 90 oldalas - összegző módosító javaslatról is, ám a csomag, amely tartalmazta a bírák és az ügyészek fizetésemelését biztosító passzusokat, nem kapta meg a szükséges támogatást.



Varga Judit igazságügyi miniszter korábban maga kezdeményezte, hogy bizottsági módosító indítvány szülessen a bírák és az ügyészek fizetésemelése érdekében.